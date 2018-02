Deel dit artikel:











Geen medaille, maar wel keurig debuut voor Kimberley Bos op Spelen Foto: ANP

EDE - De Edese skeletonster Kimberley Bos is zaterdag op de achtste plek geëindigd tijdens haar debuut op de Olympische Spelen in Pyeongchang. Het was niet alleen haar debuut, ook kwam ze als eerste Nederlandse skeltonster ooit in actie op de Spelen.

In de derde heat liet debutante Bos de beste tijd noteren: 51,99. In de andere 'heats' kwam ze niet onder de 52 seconden. Ze noteerde de tijden: 52,33, 52,26 en 52,01. Het goud ging naar de Britse titelverdedigster Lizzy Yarnold. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl