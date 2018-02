WOLFHEZE - Er hebben zaterdag een paar uur geen treinen gereden tussen Ede-Wageningen en Arnhem Centraal. Er is ter hoogte van station Wolfheze een aanrijding met een persoon geweest.

De verstoring op het spoor ontstond rond kwart over elf en was rond twee uur weer opgelost. De Wolfhezerweg is door het ongeval tijdelijk afgesloten geweest voor het verkeer.