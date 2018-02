Er zijn nepcollectanten actief in Wijchen

WIJCHEN - Voedselbank Wijchen/Beuningen waarschuwt voor zogenaamde nepcollectanten die in Wijchen langs de deuren gaan om geld in te zamelen. 'Wij collecteren nooit', zegt de Voedselbank.

Via haar Facebookpagina waarschuwt de Voedselbank haar volgers. De tekst luidt: "PAS OP! In Wijchen wordt gecollecteerd voor de Voedselbank. Maar... de voedselbank gaat NOOIT collecteren.'

'We geven ook GEEN buttons en/of identiteitsbewijzen uit, waaruit zou moeten blijken dat er namens ons gecollecteerd wordt. Ook verkopen wij GEEN loten. Het enige is dat we soms in een winkel staan om voedsel in te zamelen."

Zie ook: Angst voor nepcollectanten: terecht of onterecht?