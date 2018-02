VIDEO: Portret van raadslid Simone de Boer (PvdB)

TIEL - Voorman Pieter van de Burg van de Partij van de Burgers uit Tiel overleed vorig jaar. Zijn gedachtegoed wordt mede voortgezet door zijn vrouw, Simone de Boer. In de campagne die nu loopt spelen de schoenen van Van de Burg een belangrijke rol.

Dit filmpje komt uit de uitzending van Gelderland Stemt (Omroep Gelderland) van 16 februari.

Hoe zijn die schoenen dan de rode draad? Simone legt het uit:

De PvdB gaat door in de voetstappen van Pieter van de Burg. Zijn schoenen vormen als het ware een rode draad in de campagne. De partij geeft haar eigen invulling in de geest van het gedachtegoed van Van de Burg en gaat dit jaar voor maar liefst zeven zetels!

De focus van de PvdB is de boel op orde brengen en het beste voor Tiel en haar inwoners behalen, linksom of rechtsom, dat doet niet ter zake.