Alsnog 21 dagen de cel in, na bromfietscontrole Foto: Facebook Politie Nijmegen-Zuid

NIJMEGEN - Tijdens een snor- en bromfietscontrole in Nijmegen heeft de politie iemand aangehouden die een gevangenisstraf open had staan. De persoon moest nog 21 dagen brommen. Ook is er iemand aangehouden voor verboden wapenbezit.

De controles vonden zaterdagochtend plaats op de Groenestraat en de Wijchenseweg en gingen vooral om technische aspecten. Zo zijn er verschillende boetes uitgedeeld omdat de brom- en snorfietsen sneller kunnen rijden dan toegestaan. Ook zijn verschillende scooters meegenomen voor technisch onderzoek. Daarnaast zijn er bekeuringen uitgeschreven voor rijden zonder rijbewijs.