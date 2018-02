Clubhuis politiehondenvereniging door brand verwoest

EERBEEK - Het clubhuis van de politiehondenvereniging in Eerbeek is zaterdagochtend verwoest door brand. Dat gebeurde aan de D.W. van Vreeswijklaan.

Op het moment dat de brandweer arriveerde stond het clubgebouw al in lichterlaaie. De brandweer heeft met twee brandweerwagens uiteindelijk het vuur weten te blussen. In het gebouw lagen meerdere bijtpakken, deze zijn allemaal door de brand verloren gegaan.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie sluit brandstichting niet uit. 'Het is kijken wat de oorzaak is. Het zou kortsluiting kunnen zijn.'

De hondenvereniging kan voorlopig geen gebruik maken van het clubhuis.