'Kapotte ruit spelersbus NEC geen bewuste actie van supporters'

MAASTRICHT - De kapotte ruit in de spelersbus van NEC vrijdagavond na de wedstrijd uit tegen MVV is geen bewuste actie geweest van supporters van de Nijmeegse club.

Dat zegt algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC. 'Er waren schermutselingen bij het verlaten van het uitvak tussen supporters en de ME. Daarbij is met grint en met stenen gegooid. De spelersbus stond precies in die linie van die schermutselingen en is daarbij geraakt. Maar het was zeker geen bewuste actie gericht tegen onze spelers.'

Bij stadion De Goffert stond een groep fans de spelersbus op te wachten om verhaal te halen na de 4-1 nederlaag van NEC in Maastricht. Dat verliep volgens Van Schaik ook in alle redelijkheid.

De fans van NEC klaagden wel over het buitensporige optreden van de politie in Maastricht, ook al bij aankomst van de bussen.

Voorzitter Jeroen Rengers van de Supportersvereniging van NEC laat weten hier werk van te willen maken.