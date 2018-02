Deel dit artikel:











Dronken bestuurder loopt tegen de lamp Archieffoto

VOORST OUDE IJSSELSTREEK - Een 29-jarige man uit Voorst is in de nacht van vrijdag op zaterdag betrokken geweest bij een ongeval op de Engbergseweg in zijn woonplaats.

Hij reed met zijn auto tegen een boom. De man is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn auto is zwaar beschadigd. Bij een blaastest op straat bleek dat hij reed onder invloed van alcohol. In het ziekenhuis werd daarom een bloedproef afgenomen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl