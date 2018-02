Basketballen in een rolstoel, daar doen ze in Duiven niet moeilijk over

De voorzitter van Pigeons Duiven is zeer verheugd. 'Deze mensen zijn hier niet zomaar, zij hebben op de één of andere manier een bepaalde handicap en op deze manier kunnen ze toch spelen.' Het rolstoelteam heet Pigeons on Wheels.

Niet apart

De manier hoe meedoen als gehandicapte bij Pigeons gaat is anders dan anders. De voorzitter: 'Rolstoelbasketbalteams zijn meestal een aparte vereniging, maar bij ons is dat niet het geval.'

Volgens de Nationale Basketbal Bond is Pigeons niet de enige club met een rolstoelafdeling, maar het is wel een uitzondering op de regel; een kwart van de rolstoelteams hoort bij een vereniging van valide spelers. De bond is blij met verenigingen waar geen onderscheid wordt gemaakt. Dat is ook hun insteek: geen onderscheid maken.

Ei kwijt

Een van de sporters is Robert Dekker uit Westervoort. Sinds de oprichting van het team zit hij er al bij. 'Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij de club' zegt hij net voordat hij aan zijn warming up begint. 'Ik kan goed mijn ei kwijt met de sport en het maakt je hoofd goed leeg. Ik laad weer op voor de volgende dag.'

Omdat Pigeons on Wheels halverwege het seizoen instroomt in de competitie, wordt er gespeeld zonder mee te dingen naar de prijzen. Dit seizoen gebruikt het team dan ook om wedstrijdritme op te bouwen, zodat het volgend jaar vanaf de start van het speelseizoen direct voor de prijzen mee kan doen.