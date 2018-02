Deel dit artikel:











VIDEO: D66 Tiel presenteert wethouderskandidaat

TIEL - Op 15 februari is in de algemene ledenvergadering van D66 Tiel unaniem gekozen voor Tienke van der Werf als wethouderskandidaat. Wie is zij?

Geschreven door Mediapartner RegioTV Tiel

Tienke van der Werf, 54 jaar oud, heeft ruime ervaring in het lokale bestuur. Tot 1 januari jongstleden was zij wethouder in Zevenaar. Door gemeentelijke herindeling is deze positie echter verloren gegaan. Bekijk een interview met Ton Zuidema, lijsttrekker D66 Tiel: Wat verbindt haar nu met deze regio? Zuidema stelt dat ze al aan de rand van het gebied woont. Ze heeft zich in de afgelopen tijd georiënteerd en meegelopen. Tot dusver beviel dit haar zeer goed.