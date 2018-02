Blinden en slechtzienden beleven theatervoorstelling in het echt

Janine de Winter komt met haar rood-witte stok aan de arm van haar vader het theater binnen en is heel benieuwd wat deze avond haar gaat brengen. 'Ik zie ongeveer 15 procent. Schimmen en de contouren van acteurs, maar ik vind het toch superleuk om naar het theater te gaan.'

Om haar beter te laten genieten is er een speciaal programma voorafgaand aan de voorstelling. Eerst mogen alle slechtzienden kennis maken met de acteurs zodat ze vast wennen aan de stemmen en weten welke stem bij welke rol hoort. Hoofdrolspeler Jon van Eerd roept enthousiast naar Janine: 'Wil je mijn gezicht ook voelen? Kom maar hoor!' Dat doet ze meteen. En daarna gaan alle slechtzienden het podium op om het decor te voelen. 'Ik voel heel veel planten en rotsen. Ik heb nu echt een beeld', zegt Janine.

Commentator doet verslag

Maar de grootste verrassing is Hilbert Geerling. Hij is blindentolk en gaat tijdens de voorstelling commentaar leveren. Vanuit een geluidsdicht hokje achterin de zaal spreekt hij tussen de dialogen door in wat de blinden niet zien. 'Danny trekt nu een werkpak aan. Hij loopt te zwaaien met een vis'. Hilbert heeft de voorstelling vooraf een paar keer gezien om live commentaar te kunnen geven. 'Veel werk, maar ik krijg zulke mooie reacties. Sommigen blinden zeggen tegen mij dat dat ze de voorstelling echt gezien hebben. Dat ze ontroerd zijn. Dat doet me wel wat.'

Ook Janine is razend enthousiast als ze de voorstelling uitkomt. 'Dit is echt iets extra's. Ik zie niet dat er een appel uit de boom valt of iemand door de brandnetels loopt en nu heb ik dat wel meegekregen. Echt geweldig!' De komende periode zijn er meer voorstellingen in Orpheus met een blindentolk.