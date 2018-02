Fans NEC laten spoor van vernieling achter in Maastricht

MAASTRICHT - Boze aanhangers van NEC hebben vrijdagavond uit onvrede de achterruit van de spelersbus van de Nijmeegse club aan diggelen gegooid. Dit gebeurde na de wedstrijd in Maastricht tussen MVV en de Nijmeegse eerstedivisionist.

NEC leed dit kalenderjaar al de vierde nederlaag op vreemde boden. MVV was met 4-1 te sterk. De spelers van NEC zochten na afloop de meegereisde supporters in het uitvak op en gingen met ze in gesprek. Daarin uitten de fans hun frustraties.

De NEC-supporters hebben ook vernielingen aangericht in Stadion de Geusselt. Het gaat om vernielingen in en rond het gebouw, zegt een woordvoerder van MVV. 'In het uitvak zijn een aantal vernielingen gedaan bij de toiletten door de uitsupporters. Het vuurwerk dat op het veld gegooid is, zorgde voor schroeiplekken op het veld en rondom het stadion zijn enkele hekken omgetrokken.'



MVV wil de schade aan het stadion verhalen op NEC. Hoe hoog het schadebedrag is, is nog niet duidelijk.

Bij de terugkeer in Nijmegen werd de spelersbus van NEC opgewacht door een aantal supporters, maar dat verliep verder zonder incidenten.

