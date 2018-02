Pepijn Lijnders noemt nederlaag NEC pijnlijk

MAASTRICHT - Pepijn Lijnders zag met lede ogen toe hoe NEC opnieuw onderuit ging in een uitwedstrijd.

Tegen MVV werd het 4-1. "Ja, pijnlijk. Alles begint met goed verdedigen. De laatste linie te snel achteruit, de ruimtes worden te groot, we komen nooit in de duels en we helpen elkaar niet mee. Dan houdt het op, hè. We hebben terecht verloren. Zij waren op alle facetten bezig. Je vraagt je dan af hoe je dat had kunnen voorkomen. Als je tegen snelle spelers de bal verliest en je komt één-op-één, dan gaat het mis. We verliezen te makkelijk de bal op het middenveld en lossen dat niet`op."

"Je hoopt dat het een gebrek aan organisatie is, maar af en toe moeten we met iets meer lef spelen en de bal in de ploeg houden en weten waar de vrije ruimtes zijn. Dat deden we niet goed genoeg. Het enige positieve is dat we midden in het seizoen zitten en dat we nog steeds bovenaan staan."