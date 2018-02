Sven Braken: vandaag geen kampioensploeg

MAASTRICHT - Sven Braken beseft dat NEC met louter uitnederlagen na de winterstop de ambities niet waar kan maken.

"Vandaag waren we zeker geen kampioensploeg. Het klinkt als een cliché, maar vrijdag kunnen we een hoop goedmaken tegen een directe concurrent. Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik kom net van die wedstrijd terug. De emotie zit nog hoog."

"We hebben alle wedstrijden na de winter verloren. Dat wilden we vandaag recht zetten. Maar dit is een klotegevoel. MVV klapte erop en daar verloren wij het op. We kwamen goed uit de rust en dan maakt Mo die penalty en willen we doordrukken, maar dat gebeurt dan wederom niet. Dan valt die 3-1 en dat is toch wel een tik geweest."

Voor Maastrichtenaar Braken was zijn rentree dus niet prettig. "Nee, dit is enorm balen. Dit moest een bijzondere wedstrijd worden, de eerste keer terug in De Geusselt. In het begin was het nog wel even mooi, maar verder niet."