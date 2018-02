Henk de Jong: 'het was timide en dat hebben we helaas vaker gezien'

De Graafschap deed voor rust nog aardig mee, maar liet zich ook toen al regelmatig aftroeven door een fel en goed spelend FC Emmen. Bij de 1-0 van Bannink ging het echter al mis. 'Achterin centraal zag het er niet goed uit', stelde Henk de Jong vast. De coach zag zijn ploeg nog sterk terugkomen met twee snelle goals. De 2-2 die Sven NIeuwpoort in eigen doel schoot, was een flinke tegenvaller.

Echte wil

Na rust was het vaak éénrichtingsverkeer in Emmen. De Graafschap moest duidelijk buigen en verloor opvallend veel duels. 'Zij wilden weer winnen dan wij. We waren te timide', vond De Jong. 'Die derde goal uit een corner is weer een standaardsituatie. Dat is een klap. We zijn dan niet hard genoeg en geven de goals gewoon te makkelijk weg. Dat hebben we vaker gezien inderdaad. Het is ook de echte wil om een wedstrijd te willen winnen. Dat hadden zij in de tweede helft meer dan wij', aldus De Jong.

Oprapen en verder

De coach was complimenteus naar de tegenstander. 'Zij waren gewoon de meerdere van ons. Daar moet je ook niet zo moeilijk over doen. Dat wij die fouten maken, dwingt Emmen ook af. Deze ploeg kan ook zo maar promoveren. We gaan niet zielig doen. Complimenten voor Emmen. We gaan de boel oprapen en weer verder.'