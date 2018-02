Armin van Buuren komt (ook) een beetje uit Buren

BUREN - Dj Armin van Buuren heeft Gelderse roots. Dat bleek vrijdagavond in de uitzending Verborgen Verleden op NPO2. In dat programma gaan bekende Nederlanders op zoek naar hun voorouders.

De zoektocht van Van Buuren eindigt in de Sint-Lambertuskerk in Buren, de kerk die in 1367 werd gesticht. In deze kerk werd op 8 juli 1551 het huwelijk voltrokken tussen de Vader des Vaderlands Willem van Oranje en zijn eerste van totaal vier echtgenotes Anna van Buren.

In Verborgen Verleden komt een verwantschap tussen de dj en producent Van Buuren en Willem van Oranjes eerste vrouw aan het licht. 'Ik ben familie van de koning. Kicken zeg! Wat een waanzinnige climax. Echt heel gaaf', zegt Van Buuren. 'Ongelooflijk.'

In het programma trekt hij als belangrijkste conclusie: het belang van familie. 'Ik ben nu 41. Het hebben van kinderen en het vader zijn hebben impact op me gehad. Ik wilde meer van mijn familie weten, want ik zal er ook een keer niet meer zijn. Ik wil dit monument aan mijn twee kinderen nalaten.'

Van Buuren besluit de uitzending met: 'Heel gaaf, heel heftig. Ik voel me nu wel een ander persoon.'

