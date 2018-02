Hoe een appje groot nieuws werd in 'onomkoopbaar' Neder-Betuwe

OPHEUSDEN - Burgemeester Jan Kottelenberg van de gemeente Neder-Betuwe heeft vrijdag aangifte gedaan van poging tot omkoping door Stichting Nova Media Producties in Dodewaard. Aanleiding is een berichtje via Whatsapp van Hans van Meurs van Nova Media aan een raadslid van het CDA. Een appje met, zoals nu blijkt, grote gevolgen.

Het is 2014 als Stichting Nova Media Producties probeert een zendmachtiging te krijgen om de lokale omroep van Neder-Betuwe te worden.

Dat gaat niet door, want het programmabeleid bepalend orgaan (PBO) is niet op orde. Zo'n PBO ziet erop toe dat een omroep het programmabeleid op een goede manier uitvoert. In 2017 gebeurt hetzelfde: Nova Media Producties vangt bot omdat het PBO niet goed geregeld is.

Licht op groen, of toch niet

Op 8 november 2017 meldt De Gelderlander dat het licht voor Nova Media dan toch op groen staat. Maar dat blijkt voorbarig, want de gemeenteraad stelt een maand later het besluit uit. De raad is niet overtuigd van de keuze van B en W.

Dat betekent dat Nova Media en de concurrerende partij Regio TV Tiel die beide al enige tijd azen op een zendvergunning zieltjes moeten zien te winnen tijdens een presentatie. Die is op 18 januari van dit jaar in het gemeentehuis in Opheusden.

Zenuwachtig

Die avond maakt Hans van Meurs zijn opwachting namens Nova Media. Riny ter Haar is er voor zijn RegioTV Tiel. Ter Haar is zenuwachtig, vindt Van Meurs die daaruit afleidt dat zijn rivaal niet zeker van zijn zaak is. Van Meurs daarentegen blaakt van zelfvertrouwen.

Na afloop constateert Van Meurs tevreden dat hij het bij het rechte eind heeft. De uitzendvergunning is binnen. Hij moet wel wachten tot 8 maart, want dan neemt de gemeenteraad een besluit over de zendmachtiging.

Raadsverkiezingen in aantocht

Maar de raadsverkiezingen komen eraan. Van Meurs en zijn compagnon bij Nova Media Producties filosoferen. Laten we campagnefilmpjes maken voor die verkiezingen, zeggen ze tegen elkaar, dat zou een fraaie proeve van bekwaamheid betekenen.

De eerste keuze valt op CDA-raadslid Ton Keuken uit Opheusden. Keuken is een bekende en een appje kan geen kwaad. En als het resultaat bevalt kunnen ze ook de andere fracties in Neder-Betuwe benaderen.

Promotiefilmpje

In Opheusden krijgt Keuken op 26 januari een berichtje met de vraag of hij belangstelling heeft om mee te doen aan het maken van een promotiefilmpje voor de raadsverkiezingen. In plaats van dat Keuken contact zoekt met Van Meurs om dit idee uit te werken, meldt hij zich bij burgemeester Jan Kottelenberg.

Die concludeert na contact met zijn juridische adviseur dat dit een poging tot omkoping is. Kottelenberg besluit de fractievoorzitters in de raad van Neder-Betuwe op de hoogte te stellen. Het college van burgemeester en wethouders besluit het raadsvoorstel voor 8 maart in te trekken.

Goed voorbereid

Kottelenberg besluit in de hieropvolgende periode van naderend onheil zijn oor te luisteren te leggen bij Van Meurs. Die ontkent niet dat hij het appje heeft verstuurd.

De Tielenaar voelt de bui hangen, helemaal als hij met zijn compagnon van Stichting Nova Media Producties op 15 februari om 16.00 uur wordt verwacht bij Kottelenberg en 'mediawethouder' Herman Gerritsen. Bij Van Meurs dringt dan door wat hij met zijn onschuldig bedoelde voorstel aan CDA'er Ton Keuken heeft aangericht.

Je denkt: jongens, dit gebeurt in Amsterdam, in de grote stad waar de criminelen zijn Herma van Dijkhuizen, fractievoorzitter CDA Neder-Betuwe

De gemeente Neder-Betuwe verspreidt aan het einde van de dag een persbericht. 'De burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe heeft besloten om aangifte te doen van een vermoeden van een strafbaar feit. Dit vermoeden heeft betrekking op een poging tot omkoping van een lid van de gemeenteraad van Neder-Betuwe.'

Burgemeester Jan Kottelenberg doet op 16 februari bij de politie aangifte van poging tot omkoping. Voor hij dit doet heeft hij contact met de officier van justitie die zegt dat de kwestie 'vervolgingskansen' heeft.

Omroep Gelderland vraagt CDA-fractievoorzitter Herma van Dijkhuizen om een reactie. Die zegt: 'Je denkt: jongens, dit gebeurt in Amsterdam, in de grote stad waar de criminelen zijn.'

Tegen Omroep Gelderland zegt de eerste burger verder dat het Whatsappje van Van Meurs aan Ton Keuken op 26 januari diezelfde dag door Van Meurs is ingetrokken.

Bovendien wordt deze vrijdag nog iets duidelijk. In het raadsvoorstel dat is teruggetrokken staat dat Nova Media als omroeppartner wordt voorgesteld.

'Het is uit de hand gelopen'

Tielenaar Hans van Meurs heeft spijt als haren op zijn hoofd dat hij Keuken met een appje heeft benaderd. Had hij dat niet gedaan, was Nova Media Lokale Omroep Neder-Betuwe geworden, zegt hij tegen Omroep Gelderland. Of die kans nu is verkeken, blijft gissen. Van Meurs geeft tegenover Omroep Gelderland aan dat een en ander uit de hand is gelopen.

Burgemeester Jan Kottelenberg zegt dat de zaak nu voor de rechter komt en dat die een oordeel moet vellen over de zaak. 'Ik verwacht geen zware straf voor Nova Media Productions', besluit hij.

Maar het kwaad is wel geschied.

