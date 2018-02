Arno Arts aan de slag als hoofdcoach van Achilles'29

GROESBEEK - Arno Arts is de nieuwe trainer van Achilles’29 uit Groesbeek. De oud-profvoetballer neemt de leiding over van technisch directeur Frans Derks, die de afgelopen weken voor de groep heeft gestaan. 'Ik zie het als een geweldige uitdaging om bij mijn oude club aan de slag te gaan', zegt de 48-jarige Arts.

'Natuurlijk is er sprake van een moeilijke situatie, maar Achilles’29 is een club met veerkracht. Ik heb hier mijn eerste stappen op het voetbalveld gezet en ook mijn vader heeft in het eerste elftal gespeeld. Er ligt dus een hele geschiedenis en ik weet hoe het voetbal hier wordt beleefd. Ik vind het fantastisch dat de jongens met wie ik in ’t Vilje opgroeide en met wie ik bij Achilles’29 voetbalde, nu hier op de tribune staan. Dat schept een band en voor die mensen wil ik mijn nek uitsteken. Ik heb er veel zin in.'

Achilles’29 en Arts zijn een samenwerking aangegaan voor de rest van het lopende seizoen met een optie op het volgende jaar. Arts begon zijn voetballoopbaan bij Achilles, waarna hij speelde voor NEC, FC Luzern, FC Twente, Cambuur, Willem II, FC Utrecht en VVV. Na zijn actieve carrière bouwde hij zijn trainingen af bij Achilles’29. Hij werkte daarna zes jaar in de voetbalacademie bij NEC en haalde zijn diploma Coach Betaald Voetbal bij Willem II. Hier was Arno Arts twee jaar techniektrainer. Zijn laatste trainersactiviteit was voor JVC Cuijk.

Vertrek Meijers

Arts is de opvolger van Eric Meijers in Groesbeek. De coach kwam in een onwerkbare situatie terecht na het faillissement van de club. Achilles bleef desondanks wel spelen in de Tweede Divisie, maar staat inmiddels op de laatste plaats.

