Sportcomplex ontruimd na storing in ventilator Foto: Martin Heitink/Persbureau Heitink

BRUMMEN - Sportcomplex Rhienderoord in Brummen is vrijdagavond ontruimd. Er is een storing in een ventilator, waardoor er angst is voor brand.

De brandweer controleert de installatie op het dak momenteel. Er zijn meerdere brandweerwagens ter plaatse, een daarvan is een hoogwerker. Alle mensen die in het sportcomplex aanwezig zijn, moeten naar buiten. Er is een ambulance aanwezig, omdat enkele mensen hoofdpijnklachten hebben.