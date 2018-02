Pijnlijke avond voor pover De Graafschap in Emmen (5-2)

EMMEN - De Graafschap heeft een ruime nederlaag geleden en maakt een pas op de plaats. De ploeg van trainer Henk de Jong ging met 5-2 hard onderuit.

door: verslaggever Richard van der Made

Eindstand 5-2

90e GOAL!!! Mamedov met een geweldige uithaal. Het is zelfs 5-2. De Graafschap gaat er hier alsnog hard af in Emmen. Volkomen terecht overigens.

87e Mark Diemers krijgt geel.

82e: invaller Sjoerd Ars kopt naast. De Graafschap gaat na drie zeges op rij weer een duel verliezen. De Achterhoekers zijn een maatje te klein vanavond voor FC Emmen dat zijn vijfde zege op rij boekt.

78e GOAL!!!: je voelde het aankomen, Emmen werd steeds sterker. Bannink kopt tegendraads prachtig raak na een voorzet van Bilate. Sven Nieuwpoort in het centrum geklopt door de oud-speler van De Graafschap.

75e: nog een kwartier. De Graafschap moet steeds verder terug. De ploeg van De Jong heeft het middenveld totaal niet meer in handen en verliest steeds meer duels van het fellere Emmen.

72e GOAL!!: Nick Bakker kopt van dichtbij raak nadat Siekman de bal met het hoofd gevaarlijk over Bednarek knikt. De Graafschap voor de tweede keer vanavond op achterstand. Het is 3-2.

Het rood-wit van FC Emmen viert feest.

69e: El Jebli komt er op voor De Graafschap. Tissoudali, enigszins tegenvallend vanavond, gaat er af.

61e: Van Mieghem vuurt op het doel van Telgenkamp, die het schot keert.

Myenty Abena loopt zich warm. Hij raakte zijn basisplek kwijt aan Bart Straalman.

60e: Na rust gebeurt tot nu toe een stuk minder. Emmen is wel beter. De Graafschap is angstiger na rust. Laat zich ook vaak aftroeven.

46e: 2e helft is ongewijzigd begonnen.

De reservespelers hebben het koud, maar dekentjes bieden uitkomst. Er wordt gretig gebruik van gemaakt..

44e: schot Mark Diemers op de vuisten van Telgenkamp. Boeiend voetbalavondje hier..

er gebeurt heel veel vanavond aan de Oude Meerdijk. Het publiek in Emmen kan lachen en juichen, want het is weer gelijk.

41e GOAL!!: grote kans voor Peters die naast schiet, maar een minuut later is het wel raak voor Emmen. Het is 2-2 na een eigen doelpunt van De Graafschap. Veendorp zet voor vanaf rechts, Sven Nieuwpoort loopt de bal achter zijn eigen doelman.

31e GOAL!! En direct de 1-2 die volgt voor De Graafschap. Nu schiet Tarik Tissoudali raak net buiten het strafschopgebied. Bal wordt nog licht aangeraakt. Ineens, uit het niets, staan de Superboeren voor!

28e GOAL!!: snelle, effectieve uitbraak van De Graafschap. Van Mieghem laat zijn snelheid zien en passeert in de lange hoek keeper Telgenkamp. Het is weer gelijk (1-1). Goed werk van Diemers die zijn 8e assist laat noteren!

26e: geel voor middenvelder Frank Olijve van De Graafschap

20e: De Graafschap begon aardig, maar krijgt nu er bijna een kwart wedstrijd op zit, nog geen poot aan de grond.

Vrij vertaald naar Daniel Lohues. Mooie gezamenlijke actie van beide supportersverenigingen. Het Drents en Achterhoeks lijkt immers veel op elkaar..

15e: snelle uitbraak over links met de snelle en technisch uitstekende Anco Jansen. Het leidt niet tot een tweede Drentse treffer.

11e GOAL!!: Alexander Bannink doet zijn oude club pijn. Inschattingsfout centraal achterin bij De Graafschap bij Lars NIeuwpoort. Peters kan aannemen, zijn tegenstander uitspelen en onder Bednarek door raak schieten. Het is de vierde goal van Bannink in de laatste vier duels!

5e: licht veldoverwicht voor De Graafschap in de openingsfase.

vlak voor de aftrap steekt Henk de Jong nog maar eens een positieve duim op. Gaat De Graafschap vanavond voor vier op een rij?

20.00 uur: Er is afgetrapt in Emmen. Benieuwd hoe de spelers van De Graafschap het carnaval verwerkt hebben.,

De opkomst der beide elftallen. Bij het rood-wit van Emmen met nummer 11 voormalig Superboer Cas Peters.

19.55 uur: De markante voorzitter Martin Mos van De Graafschap meldt zich met sigaar aan de Meerdijk.

19.35 uur: Spelers van De Graafschap betreden het Drentse veld. Van links naar rechts Lars Nieuwpoort, Bart Straalman en Robert Klaassen die zich sinds de winterstop ineens weer basisspeler mag noemen.

19.30: De opstelling van De Graafschap is als volgt: Bednarek, Straalman, S.Nieuwpoort, L.Nieuwpoort, Tutuarima; Olijve, Diemers, Klaasen; Van Mieghem, Serrarens, Tissoudali

19.20 uur: FC Emmen doet het op dit moment goed. De Drentse club hunkert naar de eredivisie en was er al een aantal keren dichtbij sinds de entree in het profvoetbal in 1985. Dit seizoen heeft Emmen drie ex-Graafschappers in de gelederen: Anco Jansen, Alexander Bannink en Cas Peters.

19.15 uur: De Graafschap is, conform het opschrift op de bus, inderdaad weer (langzaam) aan het terugkomen (foto onder)

Het verschil tussen beide ploegen is drie punten in het voordeel van FC Emmen. De Graafschap lonkt naar een plek bij de eerste vijf

De Oude Meerdijk, de thuishaven van FC Emmen.