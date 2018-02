20 vrouwen uit prostitutie door project Apeldoorn

APELDOORN - Binnen twee jaar na de start van een speciaal uitstapprogramma hebben in Apeldoorn twintig vrouwen de prostitutie verlaten. Dat meldt de gemeente.

Alle vrouwen hebben aangegeven dat ze zonder hulp nog steeds in de prostitutie zouden zitten. Het grootste deel van de gestopte vrouwen krijgt op dit moment nog hulp.

Het uitstapprogramma is in 2016 ontwikkeld om mannelijke en vrouwelijke prostituees boven de 24 jaar te laten stoppen. Buiten dit project is er aandacht voor gedwongen jeugdprostitutie.

De afgelopen jaren werd de ontwikkeling van het uitstapproject betaald door Veiligheidshuis NOG, een samenwerking tussen gemeenten, justitie, politie en zorgorganisaties. Nu de ontwikkeling klaar is, neemt de gemeente Apeldoorn de financiering over.

