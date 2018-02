Niet kunnen lezen en schrijven, dat geeft gewoon problemen

Gelderland Stemt in Tiel - Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Laaggeletterdheid, wat is dat en vooral: hoe kom je er weer vanaf? In het Rivierenland zijn naar verhouding veel mensen die slecht lezen en schrijven. Frans Duijts schoof er over aan op Radio Gelderland.

Frans Duijts schreef een nummer voor De Liedjeskast, een cd vol educatieve nummers waarin bijvoorbeeld wordt uitgelegd of je een woord nu met een D, een T of DT schrijft.

Tijdens de verkiezingsuitzending in Tiel vertelt hij over waarom hij zo betrokken is bij het onderwerp.

Niet meekomen

Duijts: 'Dit probleem is heel erg aanwezig in de regio en in mijn omgeving. Twee van mijn dochters zijn dyslectisch, ik ken mensen die analfabeet zijn; als je niet goed kunt lezen en schrijven dan kun je gewoon minder goed meekomen.'

Russchen (links) met daarnaast Blom en uiterst rechts Frans Duijts

Hoe het komt? Daar heeft de zanger wel een idee van: 'In deze regio zijn veel ondernemers, hun kinderen gingen aan het werk en niet aan het lezen en leren. Een verhaaltje voor het slapengaan zat er niet in. Dat heeft doorgewerkt in de generaties daarna.'

Breed probleem

Willy Blom van de bibliotheek Rivierenland: 'Wij spelen een heel grote rol om laaggeletterdheid het hoofd te bieden. Het probleem is zo breed, dat kunnen we niet alleen oplossen. We moeten samenwerken met andere partijen. Wij zijn wel de voortrekker geweest om er iets aan te gaan doen.'

Op dit moment moet de bibliotheek creatief met geld omgaan om overeind te blijven, vertelt Blom. Wat zij echt graag zou willen, is dat dit onderwerp breder wordt opgepakt en dat elke burger in Nederland de kans krijgt om goed te leren lezen.

Problemen

Daan Russchen van de PvdA Buren: 'Het niet kunnen lezen brengt allerlei problemen met zich mee, zelfs gezondheidsproblemen. We moeten daarbij trainen: hoe herken ik laaggeletterdheid?'

'Jaren geleden moest er heel veel worden bezuinigd en werd besloten om een bibliotheek in Buren te sluiten. De PvdA maakte zich toen sterk om daar iets voor terug te krijgen.'