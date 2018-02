Polenhotels: waarom is dat wel of geen goed idee?

TIEL - Polenhotels worden ze genoemd: plekken waar arbeidsmigranten kunnen wonen. Het gaat om mensen uit Oost-Europa. In woonwijken ondervinden bewoners overlast van volgestopte huizen. Dat moet anders, vinden veel politieke partijen, maar wat is de oplossing?

Gemeenten staan het vaak niet zomaar toe om grootschalig mensen te huisvesten op eigen terrein. Dat is wel wat sommige ondernemers zouden doen.

Tijdens onze live-uitzending in voor de gemeenteraadsverkiezingen in Tiel spraken we erover.

Zelf huisvesten

Geert-Jan van Tuijl is frambozenkweker. Hij heeft op dit moment niemand voor hem werken, maar op hoogtij dagen zijn er rond de zeventig mensen op zijn terrein. Die zou hij graag zelf huisvesten.

'Ik zou hen graag voor die tijd allemaal in dienst nemen en huizen voor hen huren, maar het wordt steeds lastiger. Als ik hen in dienst heb, dan hebben we meer betrokkenheid bij mijn bedrijf. Dan komen zij ieder seizoen weer terug.'

Samen verantwoordelijk

Als oplossing ziet hij woonunits op eigen terrein. Daniëlle van der Wielen van de VVD uit die plaats is juist voor. Van der Wielen: 'Wij vinden het heel belangrijk dat mensen samen verantwoordelijk zijn voor huisvesting, zodat de arbeiders vanuit alle facetten de normen en waarden meekrijgen die in Nederland normaal zijn.'

Van Tuijl (links), Ummels (midden) en daarnaast Van der Wielen. Foto: Isabel Plessius, VVD Zaltbommel

Maar hoeveel mensen kan een ondernemer dan huisvesten? 'Honderden bij elkaar wordt een probleem, maar zeventig mensen is te doen.

Andere regels

Thom Ummels van D66 is mordicus tegen: 'Je moet huisvesting goed regelen, maar dit moet je niet willen. Het is iets van oude tijden, waarbij inkomen wordt rondgepompd - het loon gaat weer terug naar de baas en dat is een afhankelijkheidsrelatie waar D66 absoluut tegen is.'

Van der Wielen: 'Wij willen geen overlast in woonwijken en door huisvesting op eigen terrein creëer je een arbeidsrelatie en is er toezicht. Een ouderwetse manier? Ik vind van niet. Deze mensen zijn hier voor een korte periode en gaan dan weer terug. Sommigen gaan niet terug. Die lange termijnarbeiders zou je op andere locaties moeten huisvesten, dan gelden andere regels.

Niemand meer over

Van Tuijl valt de VVD bij: 'Mensen zijn ook mondig tegenwoordig, als ik een keer iemand niet betaal dan heb ik na een maand niemand meer om frambozen te plukken.'

Ummels: 'Maar er zijn wel degelijk voorbeelden waar dit niet goed gaat; het is een ongezonde relatie om 24 uur bij de ondernemer op schoot te zitten.

Hoe zou dit punt eruitzien tijdens een coalitieonderhandeling? Van der Wielen: 'We moeten vooral met de ondernemers op één lijn zitten. D66 zegt overal over te kunnen onderhandelen en zou graag voor het eerst deelnemen aan de coalitie in Zaltbommel.