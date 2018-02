VIDEO: scootmobielers na jaren weer naar de bios

'Het hoofddoel is gewoon ontmoeten en gezellig samen zijn', zegt Anneke Visser, die de club mee op stap nam. 'Lekker actief met de scootmobiel op pad en gezelligheid staat voorop.'

Voor Janie Hinkamp is het altijd uitkijken naar het maandelijkse uitje. 'Ik geloof niet dat ik een keer over heb geslagen, het is veel te mooi!' De scootmobielclub onderneemt al langere tijd verschillende activiteiten. 'Je komt nog eens een keer onder de mensen', zegt Henkie te Loo. 'Gezellig bij elkaar ergens zitten. En het is altijd goed.'

De tekst gaat verder onder de video.

Volgens Visser is het vooral handig dat ze met de scootmobiels naar binnen kunnen. 'Omdat een scootmobiel ook heel lekker kan zitten.' Om eindelijk weer een keer in de bioscoop te komen is voor Janie een mooi moment. 'Dat vind ik wel leuk, hoelang is het wel niet geleden dat ik in de bioscoop ben geweest. Toen we jong waren natuurlijk, maar na de trouwdag is het er niet meer van gekomen.'