Beïnvloeding en criminaliteit in de raad: hoe houd je dat tegen?

TIEL - Een raadslid wordt gevraagd geld aan te nemen in ruil voor een wederdienst: een klassieke vorm van corruptie. Ondermijning heet dat ook wel, het omkopen of beïnvloeden van mensen. In Tiel werd daarover gesproken.

In Neder-Betuwe kreeg CDA-raadslid Ton Keuken ermee te maken: een lokale omroep wilde een uitzendlicentie, en het raadslid moest dat bewerkstelligen. Hij meldde dit direct bij de burgemeester, die aangifte deed.

Tijdens de live-uitzending van Radio Gelderland in onze rode verkiezingsbus, die geparkeerd staat in Tiel, spraken John Leijdekkers van de PvdA Maasdriel en ChristenUnie Statenlid Dirk Vreugdenhil over 'ondermijning' in de politiek.

Oogje toeknijpen

Vreugdenhil vertelt dat ondermijning een vermenging is van onder- en bovenwereld, waarbij geprobeerd wordt geld wit te wassen bijvoorbeeld, of waarbij boeren geld krijgen om een oogje toe te knijpen als hun schuur voor 'iets' wordt gebruikt waar zij geen vragen over mogen stellen.

In de politiek werkt dit evengoed zo: invloed uitoefenen op besluitvorming.

'Het kan dan heel handig zijn als je een contact hebt in de raad', zegt Vreugdenhil. Maar wat is dan het verschil met lobbyen? 'Het kan zelfs contact met de burger worden genoemd. Dat maakt het ook zo'n ongrijpbaar fenomeen.'

Speelt overal

Er worden nu zogenoemde 'ondermijningsbeelden' gemaakt per gemeente om te kijken in hoeverre het probleem speelt. 'Ik ben ervan overtuigd dat dit overal voorkomt' zegt Vreugdenhil. 'En ook dat er nog veel meer naar boven gaat komen.'

John Leijdekkers: 'Bij de vorige verkiezingen zag ik op een lijst een naam die mijn wenkbrauwen omhoog deed gaan. Dat was iemand van wie ik dacht: wat zijn de belangen? Als raadslid bepaal je bijvoorbeeld het budget voor handhaving. Als je dat kunt beïnvloeden, dan ben je klaar. '

Leijdekkers legt uit dat wanneer je zelf snode plannen hebt, zoals drugs verwerken in een schuur en je bezuinigt op de handhaving, criminelen vrij spel hebben.

Geen klikken

De PvdA'er sprak de burgemeester aan en legde zijn twijfels aan hem voor. De persoon belandde uiteindelijk niet in de raad, omdat hij niet hoog genoeg op de lijst stond.

'We moeten eigenlijk iets gaan inrichten om dit te voorkomen', vertelt hij. Leijdekkers doelt op een doorlichting van de raadsleden. Vreugdenhil beaamt dit en benadrukt het belang van praten als je iets constateert wat fout is. Niet de kaken stijf op elkaar houden. 'Het is geen klikken, het gaat om veiligheid en dat is in ieders belang.'

