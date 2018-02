Deel dit artikel:











Migranten woonden illegaal in afgebrande woning Velddriel Foto: Truus Peters

VELDDRIEL - In het pand in Velddriel, waar vorige maand brand was, mochten helemaal geen arbeidsmigranten wonen. Er was geen vergunning aangevraagd, dat zegt de gemeente in reactie op vragen van de lokale partij SSM.

De arbeidsmigranten die daar woonden, zaten er dus illegaal. En de gemeente wist dat ook. De brandveiligheid in het pand was nog niet gecontroleerd, want dat gebeurt pas als een vergunning is afgegeven. Na de brand werd in het pand een hennepkwekerij ontdekt en werd de 69-jarige eigenaar van het pand aangehouden. Hij wordt verdacht van overtreding van de Opiumwet. Het is nog altijd niet duidelijk of die hennepkwekerij te maken heeft met de brand. Niemand raakte overigens gewond. Zie ook: Hoogzwangere vrouw en pasgeboren baby huis kwijt door brand Velddriel

