Brand in bus, passagiers komen met schrik vrij Foto: RN7

BEUNINGEN - In bus 5 richting Beuningen heeft vrijdagmiddag rond 15.00 uur korte tijd een brandje gewoed. De bus stond op de Van Heemstraweg in Beuningen. De vier passagiers die in de bus zaten, konden samen met de buschauffeur zonder enige problemen de bus verlaten.

Geschreven door Mediapartner Omroep RN7

De rem van de bus zou zijn aangelopen, waardoor aan de linkervoorkant vlammen onder de bus uitkwamen. Nadat iedereen de bus verlaten had, heeft de buschauffeur samen met de passagiers met een aanwezige brandblusser de vlammen gedoofd. De brandweer kwam nog wel op de melding af, maar hoefde bij aankomst niet meer te blussen. De technische dienst van busmaatschappij Breng bekijkt wat de schade is. Passagiers konden met een andere bus hun reis vervolgen.