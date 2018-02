Vitesse-middenvelder Thomas Bruns heeft in vader 'realistisch en kritisch' klankbord

De middenvelder van Vitesse raakte tegen het einde van de eerste seizoenshelft zijn basisplek kwijt. Daarna kwam ook zijn collega Thulani Serero op de bank terecht en nu is het weer aan Navarone Foor om zich terug te knokken. 'Het begon eigenlijk met Mason Mount die op de bank zat', kijkt Bruns ver terug. 'Wij hebben vier spelers op het middenveld die moeiteloos mee kunnen in de eredivisie. Je moet zorgen dat je aan de goede kant zit van de medaille en dat kun je alleen zelf bewerkstelligen', stelt de nuchtere Bruns vast.

Middenweg vinden

De Tukker weet dat hij helemaal terug is van een mindere periode bij Vitesse. 'Ook ik had het een tijdje moeilijk. Ik heb daarom ook vier wedstrijden op de bank gezeten. Je probeert terug te vallen in je oude patroon door misschien iets minder te doen dan normaal.' Bruns geeft aan dat simpel spelen, oftewel terug naar de basis, ook niet altijd de oplossing is om het tij te keren. Een interessant proces. 'Je moet een middenweg vinden en daar zoek je steeds naar. Hoe beter je in je vel zit, hoe moeilijkere dingen je durft te doen. Eigenlijk ben je constant aan het nadenken. Ik heb mijn vorm nu weer gevonden denk ik.'

Opa

Bruns laat zich coachen en motiveren door twee belangrijke mensen in zijn leven. 'Mijn vader en mijn zaakwaarnemer bekijken de wedstrijden en daar krijg ik dan commentaar op. Ja, mijn vader is zeker een soort klankbord. Hij is realistisch in het kijken en zegt mij wat wel en niet goed is. Ze zijn kritisch op mij, maar dat is ook nodig. En niemand speelt 34 wedstrijden per seizoen goed.' Zijn vader is ook zijn grootste fan, vertelt Bruns lachend. 'Net als mijn opa. Hij bracht mij vroeger overal naar toe. Nu kijkt hij mijn wedstrijden thuis.'

Strijd en goed voetbal

Excelsior is een tegenstander die Vitesse thuis moet verslaan, vindt ook Bruns. 'Ik vond ook dat we van ADO uit en Heerenveen thuis hadden moeten winnen. We spelen weer redelijk goed voetbal nu. Ik zag Excelsior tegen PSV. Toen zetten ze vaak druk op de helft van de tegenstander. Ik ben benieuwd of ze dat tegen ons ook doen. Dan moeten wij er onderuit voetballen en laten zien wat we tegen Feyenoord deden. Wat betreft strijd was dat één van onze betere wedstrijden. Soms ging dat ook gepaard met goed voetbal.'