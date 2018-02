Deel dit artikel:











Honderden meters A28 bezaaid met glas; weg enige tijd dicht Foto: Kor Hertsenberg

NIJKERK - De A28 bij Nijkerk lag vrijdagmiddag over een lengte van honderden meters bezaaid met glas omdat een voertuig een lading glasplaten verloren is. Rond 15.30 uur was het glas weer opgeruimd.

Door dat incident was tussen Nijkerk en Strand Nulde de weg dicht. Verkeer werd over de vluchtstrook geleid. Dat leverde een flinke vertraging op. Een veeg/zuigmachine heeft het glas opgeruimd. Rond 14.40 uur stond meer dan 11 kilometer file op de snelweg. Automobilisten moesten rekening houden met een vertraging die volgens de Verkeersinformatiedienst kan oplopen tot een uur.