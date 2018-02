Leraar (60) door fout vrijgesproken voor sexting met 14-jarige, OM in beroep

DOETINCHEM - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep tegen de vrijspraak van een 60-jarige man uit Doetinchem. De docent zou aan sexting hebben gedaan met een 14-jarig meisje.

De man uit Doetinchem werd vrijdag vrijgesproken van sexting met een 14-jarig meisje. Dat komt niet omdat hij niet schuldig is, maar door een fout van het Openbaar Ministerie (OM).

Volgens de rechtbank staat het vast dat het meisje een selfie met ontblote borsten heeft gestuurd naar de man, maar dit voorval heeft het OM niet opgenomen in de tenlastelegging. En de rechtbank heeft zich te houden aan die tenlastelegging.

'Het kan wel bewezen worden'

Wat wel in de tenlastelegging staat is dat het meisje haar borsten heeft getoond via de videofunctie van Facebook Messenger. Volgens de rechtbank heeft de man daar wel om gevraagd, maar heeft het meisje dat geweigerd.

Volgens de rechtbank kan dit feit niet worden bewezen en daarom wordt de man vrijgesproken. Het OM denkt dat het tenlastegelegde wel bewezen kan worden en gaat daarom in hoger beroep.