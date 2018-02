Olympisch debutante Bos tevreden: 'Het was een goede dag'

PYEONGCHANG-GUN - Skeletonster Kimberley Bos is tevreden met haar voorlopige negende plaats op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. De Edese heeft na twee runs 0,73 seconde achterstand op de Duitse koploper Jacqueline Loelling (1:43.86).

'Het was een goede dag', vertelt Bos aan de NOS. 'In de eerste run had ik wat kleine foutjes, maar die vielen minder op dan de fouten in de tweede run. Toch had ik al met al redelijk constante runs.'

De 24-jarige Edese was vrijdag in beide runs sneller dan de afgelopen dagen tijdens de zes officiële trainingssessies. 'Zes runs en dan de race. Het is - zeker voor mij als onervaren sleeër - een uitdaging, maar we weten niet beter. En het heeft goed uitgepakt.'

'Veel vertrouwen'

Bos heeft zichzelf als doel vier constante runs gesteld. 'Twee hebben we in de pocket. Morgen weer twee en dan zien we het wel. De start is in ieder geval goed en ik heb veel vertrouwen in de bochten.'

Kimberley is de eerste Nederlandse skeletonster op de Winterspelen. Zij strijdt met negentien andere deelneemsters om eremetaal.

