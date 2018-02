Gelderland Stemt is in Beneden Leeuwen: kijk en luister mee

BENEDEN-LEEUWEN - De rode verkiezingsbus van Omroep Gelderland en 33 lokale omroepen staat zaterdag in de gemeente West Maast Waal, in Beneden-Leeuwen. Extra FM verzorgt de uitzending van GldStemt. Het programma staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen.

Vanuit Beneden-Leeuwen bespreekt Extra FM de hete hangijzers. Wat speelt en leeft er in de gemeente? Alle lijsttrekkers van de lokale politieke partijen zijn present in de bus. De presentatie is in handen van John Loderus en Frans Konings.

FD Partij Beneden-Leeuwen - burgerparticipatie

Ronald Orlemans, lijsttrekker van FD Partij Beneden-Leeuwen, was bij de kick-off om te vertellen over zijn lokale partij en de manier waarop hij de lokale democratie in de gemeente ervaart.

De partij streeft naar een leefbaar Beneden-Leeuwen. Dat wil zij doen voor én met de inwoners van de gemeente. Want één van de belangrijkste punten waar Orlemans en de partij zich op willen focussen, is het uitlokken van meer burgerparticipatie. Iedereen heeft een mening en iedereen heeft persoonlijke wensen wat betreft de leefbaarheid in de gemeente, daarom wil de partij de burger zoveel mogelijk betrekken bij de besluitvorming.

Een belangrijke doelgroep is dan ook jong Beneden-Leeuwen. De partij begrijpt dat de gemeenteraadsverkiezingen niet echt populair zijn bij jongeren. Door bijvoorbeeld bij sportclubs te promoten en door meer aandacht te schenken aan online kanalen, probeert de partij toch een jonger publiek te bereiken.

Steeds meer mensen kwamen kijken en luisteren bij de bus onder het genot van een kopje koffie en steeds meer politici sloten zich aan bij het publiek. Er werd al druk gediscussieerd over de lokale democratie.

Sociaal Maas en Waal - een socialere gemeente

Piet Donkers, fractielid van de lokale partij Sociaal Maas en Waal, vertelde hoe hij met de partij een gemeente voor iedereen wil realiseren.

Het eerste gesprekspunt was duurzaamheid; de partij pleit voor een groener Maas en Waal. Donkers en zijn collega's zijn erg begaan met het welzijn van de planeet en zij hopen in hun kleine gemeente een groot verschil te maken. Niet alleen om bij te dragen aan een gezonder milieu, ook om de uitstraling van de gemeente te verbeteren.

Verder besprak het fractielid van de sociale partij het belang van een zorgzaam klimaat. De gemeente moet zich meer inzetten voor het welzijn van de inwoners en het is daarbij geen overbodige luxe om meer ontmoetingsplekken te creëren. Burgers krijgen zo ook meer kansen om samen te komen en om meer aan elkaar te denken, voor elkaar te zorgen en om de gang van zaken in de gemeente te bespreken.

Buiten de verkiezingsbus stond de lokale SP-fractie met haar campagne-camper folders en ander promotiemateriaal uit te delen aan iedereen die een kijkje kwam nemen.

Na een korte break sloot Donkers af met een praatje over de jongeren in de gemeente. De partij wil meer zorg voor jongeren en wil talentontwikkeling stimuleren door jongeren een podium te bieden. Daarnaast besprak de politicus verslaving onder jongeren; volgens hem een als maar groeiend probleem. Jongeren moeten alle mogelijkheid krijgen om zich te kunnen ontplooien, zo stelde Donkers. Zo'n verslaving belemmerd dan alleen maar de talentontwikkeling van een jonge inwoner.

FD Wamel - huisvesting

Frans van Echteld, lijsttrekker van de lokale partij FD Wamel, pleitte voor meer uitbreiding van het Wamelse woongebied.

Volgens hem is er steeds meer vraag naar zowel huur- als koopwoningen, maar steeds minder aanbod. Daar voegde hij aan toe dat er genoeg interesse is om in Wamel te wonen van een brede doelgroep; de gemeente is in trek bij bijvoorbeeld jongeren die uit huis gaan of mensen van buitenaf die een rustigere omgeving zoeken.

Daarnaast wil de partij meer ouderenwoningen zien en kunnen sociale huurwoningen ook geen kwaad. Van Echteld legde uit dat er op het gebied van huisvesting voor mensen die het echt nodig hebben nog een hoop verbeterd kan worden.

SP - help de inwoners die het nodig hebben

Willeke van Ooijen, lijsttrekker van de lokale SP-fractie, was in de bus om een sociaal en leefbaar West Maas en Waal te bespreken. Een unieke partij, aangezien de kieslijst gedomineerd wordt door vrouwen.

Ze begon haar pleidooi met het belang van fatsoenlijke huurhuizen voor iedereen. Mensen hebben te lang moeten wachten op een fijne woonplek, zo stelde de politica. Het is aan de gemeente om het geldkasje fatsoenlijk te besteden aan de sociale voorzieningen waar de inwoners recht op hebben. Goed georganiseerde huisvesting is dan een belangrijke stap naar een leefbare gemeente, vindt de SP.

Na de break ging de lijsttrekker verder met haar betoog. De SP zet zich, net als de andere partijen, ook in voor de leefbaarheid van de gemeente. Een punt waar alle partijen zich voor inzetten, maar waar zij ieder op hun eigen manier invulling aan geven.

Van Ooijen vertelde dat zij belangrijke voorzieningen zoals gezondheidszorg en de regeling van financiële zaken dichter bij de burger wil brengen. Door bepaalde diensten laagdrempeliger te maken, wil de SP administratieve rompslomp terugdringen waardoor alles begrijpelijker wordt. Vooral ouderen hebben hier bijvoorbeeld veel behoefte aan, meldde de politica.

Zij sloot af met een statement over de Zandstraat; een item dat al een lange tijd op de lokale politieke agenda staat. Leden van de partij staan buiten bij de SP-camper ook met borden waar prominent op vermeld staat: "De SP gaat voorop, Zandstraat op de schop". Deze straat is een issue waar veel inwoners over klagen omdat de weg niet veilig genoeg is, met name voor fietsers. Tijd voor verandering, zo vindt de SP.

FD Dreumel - duurzaamheid en natuur

Ton de Vree, wethouder én lijsttrekker van lokale partij FD Dreumel, was in de bus om te praten over duurzaamheid in de gemeente.

Volgens de Vree is er al een hoop bereikt op het gebied van duurzaamheid; er komen steeds meer zonnepanelen op de daken van inwoners - iets waar de lijsttrekker erg trots op is. Daarnaast is de gemeente volgens hem constant op zoek naar nieuwe, duurzame oplossingen om de gemeente groener te maken.

Het volgende puntje dat werd besproken was de natuur. De Vree vertelde dat de gemeente een erg groot, uitgestrekt gebied beslaat. Volgens hem betekent dit dat er genoeg mogelijkheden zijn voor huisvesting en sociale welzijnsgebouwen zoals een kindercentrum of een seniorencentrum, terwijl de natuurlijke omgeving niet aangetast wordt.

Om een groene en leefbare gemeente te realiseren, moet er volgens de politicus nog een hoop gebeuren. Er moet samen met de provincie Gelderland worden gewerkt om te kijken hoe de gemeente haar steentje aan een duurzame provincie kan bijdragen.

Kijk hier mee met de uitzending tussen 10.00 en 14.00 uur: