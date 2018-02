Skeletonster Kimberley Bos negende na eerste dag

PYEONGCHANG-GUN - Skeletonster Kimberley Bos staat na de eerste twee runs op de Olympische Spelen negende. De 24-jarige Edese is met haar tijd (1:44.59) voorlopig 0,73 seconde langzamer dan de Duitse koploper Jacqueline Loelling (1:43.86).

Bos was deze vrijdag in beide runs sneller dan de afgelopen dagen tijdens zes officiële trainingssessies. Toen was de beste prestatie van de Edese 52,74 seconden.

In haar eerste run kwam ze binnen in een tijd van 52,33 seconden. De tweede run beëindigde ze in 52,26 seconden. Zaterdag staan de andere twee runs op het programma.

Eerste Nederlandse skeletonster

Kimberley is de eerste Nederlandse skeletonster op de Winterspelen. Zij strijdt met negentien andere deelneemsters om het eremetaal.

