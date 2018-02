VIDEO: Gemeenteraadswerk, is dat nou de moeite of niet?

ARNHEM - Raadsleden, wie wil het worden en waarom? Zien mensen het nut van raadswerk en kun je echt iets bereiken? Daarover ging het donderdagavond in het MAX-programma Hollandse Zaken.

Onder leiding van presentator Cees Grimbergen vertelden raadsleden uit heel Nederland wat hen beweegt om de politiek in te gaan, of waarom zij dit ooit hebben gedaan. In de eerste aflevering vertelden burgemeesters over criminaliteit en de kwaliteit van politiek partijen.

Kijk hier de eerste aflevering terug

Kijk hier de tweede aflevering terug