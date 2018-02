Wat is de beste stadionmuziek? Vitesse wil betere sfeer

Vitessefans is via Facebook gevraagd hoe de muziek in het stadion voor een betere sfeer kan zorgen. Sommige supporters vinden dat het wel wat rustiger mag, anderen willen juist steviger muziek. De meeste fans zijn het over één ding wel eens: de opkomstmuziek, Whatever you want van Status Quo, moet je niet veranderen. Supporter Paul Koster: 'Die muziek wordt al gebruikt zolang ik me kan herinneren. Dat moet je niet veranderen.'

Kijk hier naar de reportage: (de tekst loopt door onder de video)

Sfeer door huis-dj

Vitesse heeft in Walter Witlov een eigen huis-dj. Hij moet zorgen voor sfeer en tevreden bezoekers. 'Ik doe het al een jaar of acht. Het is altijd wel mooi om wat verfrissing te hebben.'

De mix moet divers zijn, vindt Witlov. 'Van oudere nummers tot hardstyle. Zuid vindt hardstyle leuk, Oost vindt een meezingertje leuk.'

Niet alle liedjes geschikt

Sommige liedjes, bijvoorbeeld over Vitesse, zijn voorbehouden aan één club. Maar er zijn ook liedjes die je in bijna alles stadions hoort. Zoals bijvoorbeeld Sweet Caroline. 'Dat kan overal, dat hoort niet bij één club', zegt Paul Koster. Maar bijvoorbeeld Bloed, Zweet & Tranen hoort heel erg bij Ajax.