Zieke Miazga ontbreekt bij Vitesse, Van der Werff tegen Excelsior vervanger

ARNHEM - Vitesse mist zaterdag Matt Miazga door ziekte. De Amerikaan trainde ook vrijdag niet mee. Maikel van der Werff zal de verdediger tegen Excelsior vervangen.

Fraser wilde dat overigens nog niet helemaal bevestigen. 'Ook Thomas Oude Kotte zou nog een mogelijkheid kunnen zijn. Die kan daar ook spelen.' In het voordeel van Oude Kotte spreekt dat hij een linkspoot is die dan naast de rechtsbenige Guram Kashia zou komen te staan. Maar de kans is groter dat Fraser kiest voor Van der Werff die de afgelopen weken al weer op de bank zat na een slepende knieblessure.

Ook Navarone Foor begint in Gelredome tegen de Kralingers weer op de bank. Fraser tornt niet aan het middenveld met Mount, Serero en Bruns die allemaal in een sterke fase van het seizoen zitten. Bovendien verloor Vitesse sinds de winterstop alleen van ADO (1-0) en werd vorige week zondag Feyenoord verslagen.

Concurrent Dabo

Tim Matavz is nog geschorst, Luc Castaignos begint opnieuw in de spits. De Rus Karavaev zit volgens Fraser redelijk dicht tegen een basisplaats aan, maar zal nog niet starten tegen Excelsior. 'Hij heeft nog iets tijd nodig, maar is wel een concurrent van Dabo aan het worden', reageerde de trainer. Arnold Kruiswijk zit nog niet bij de selectie. Hij kampt met een rugblessure. Alexander Büttner traint nog mee met de beloften.

Excelsior kwam vorige week thuis niet verder dan 0-0 tegen NAC Breda, maar speelt een degelijk seizoen zonder grote zorgen. 'Ze hebben veel voetbal en ervaring in de ploeg. Excelsior houdt het meestal compact en staan goed georganisseerd. Ze kunnen er snel uitkomen', zegt Fraser.

Opstelling: Pasveer, Dabo, Kashia, Van der Werff, Faye, Serero, Mount, Bruns; Beerens, Castaignos, Linssen.