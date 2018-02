Boze boswachter: 'Pleur op met je zooi!'

Deel dit artikel:











MILLINGEN AAN DE RIJN - 'Pleur op met je zooi!! Ik ben hier zo ontzettend klaar mee! Op nog geen kilometer van de milieustraat is dit gedumpt in de natuur.' Boswachter Thijmen van Heerde is duidelijk niet blij met het gedumpte afval dat hij op de foto kon zetten.

Vrijdagochtend kwam hij een berg huisraad tegen in de Millingerwaard. Van Heerde maakte er foto's van en zette die op Twitter met het begeleidende verzoek 'op te pleuren met die zooi'. Het is een bonte verzameling van onder meer kinderspeelgoed, rieten stoelen, een wasrek en een accordeon. Het lag allemaal in de berm bij de veerstoep aan de Klaverland in de Millingerwaard. 'Slaat echt helemaal nergens op' 'Het is allemaal spul dat je gratis en voor niets naar de milieustraat kan brengen', aldus de verontwaardigde en boze boswachter. 'Recyclebaar, allemaal, dus dit slaat echt helemaal nergens op.' Hij erkent dat het een lastig en aanhoudend probleem is, die afvaldumpingen in de natuur waarbij niemand zijn naam en adres achterlaat. 'Maar deze spullen zijn zo herkenbaar dat ik de dader ga vinden', stelt een vastberaden Van Heerde. Hij vraagt mensen die meer weten zich te melden en is al aan het uitzoeken wat dat degene die de troep achterliet gaat kosten. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl