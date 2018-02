Deel dit artikel:











Bij het weer weten ze het ook niet meer: volgende week lente of winter Foto: Pixabay/JordanHoliday

ARNHEM - Waar heb jij nou zin in volgende week? Wil je graag alvast de lentekriebels? Of liever nog een paar dagen met flinke vrieskou? Het is allebei nog heel goed mogelijk, weet weerinstituut MeteoGroup uit Wageningen.

'Wij hadden vanmorgen een vreugdemomentje onder de winterliefhebbers', zegt weervrouw Britta van Gendt. 'De nieuwste Europese modellen laten zien dat het volgende week flink kouder kan worden, maar dit is nog wel wat onzeker.' En dat blijkt wel uit de bekende Amerikaanse modellen. 'Want die laten voor volgende week dik lenteweer zien. Het wordt dus spannend.' 'Kijk naar 25 februari' 'Kijk naar 25 februari', zegt MeteoGroup op haar website. 'Als je de koudste berekening bekijkt, wordt het 's nachts wel -8. Maar op datzelfde moment zit de zachtste berekening op bijna 10 graden in de plus. Zo'n verschil wordt zelden gezien.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl