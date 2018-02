We zijn in Tiel, samen met Frans Duijts: kom naar onze uitzending

Vanuit het theater Agnietenhof maken wij een televisie-uitzending, tussen 17.20 uur en 17.50 uur, gepresenteerd door Inge de Jager. Frans Duijts schuift aan over lezen en schrijven (en het belang daarvan).

Frans Duijts krijgt instructies voor de tv-uitzending

Kijk en luister mee met de radio-uitzending tussen 16.00 uur en 19.00 uur:

Hoe ga je bijvoorbeeld stemmen als je geen partijprogramma's kunt lezen? En we hebben het over omkoping van raadsleden: hoe zorg je ervoor dat je geen foute figuren in de raad krijgt?

Presentatrice Inge de Jager is er klaar voor

Maarten Hagelstein en Irene ten Voorde presenteren de radio-uitzending. De rode verkiezingsbus (niet te missen) staat bij het theater.

Zo ziet het eruit bij de voorbereidingen voor de uitzending

Ons eerste onderwerp ging over criminaliteit in de gemeenteraad of mensen die op een manier invloed willen krijgen. Dat gesprek volgde een dag nadat bekend werd dat een raadslid in Neder-Betuwe een aanbod kreeg om geld aan te nemen, wat hij weigerde.

Daarna gaf onze vaste commentator Wouke van Scherrenburg haar mening op het nieuws van de afgelopen week, en blikten we vooruit op de uitzending.

Wouke van Scherrenburg aan tafel in de bus

Polenhotels

Polenhotels worden ze genoemd: plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen. Het zijn vaak Polen, Bulgaren; mensen uit Oost-Europa. In woonwijken ondervinden bewoners overlast van volgestopte huizen. Dat moet anders, vinden veel politieke partijen maar gemeenten staan het niet zomaar toe om grootschalig mensen te huisvesten op eigen terrein.

Wat moet de gemeente doen?

