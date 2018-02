NIJMEGEN - De politie heeft vrijdagochtend een snelheidsduivel staande gehouden op de Waalbrug in Nijmegen.

De bestuurder scheurde met 110 kilometer per uur over de weg, maar had niet door dat de politie achter hem reed. Dat meldt de Politie Nijmegen-Noord op Instagram.

Op de Waalbrug mag maximaal 50 kilometer per uur gereden worden. De politie heeft het rijbewijs van de man ingevorderd.