Wijkagent: meer woning- en bedrijfsinbraken

WEZEP - Er is sprake van een stijging van woning- en bedrijfsinbraken in Wezep en Hattemerbroek.

Dat concludeert wijkagent Jan Willem Jansen. Om dit tegen te gaan heeft de politie de hulp van burgers nodig. 'U bent de oren en ogen van de wijk. Bel altijd de politie als u iets niet vertrouwt', aldus de wijkagent op Twitter.

Donderdag nog werd er ingebroken op de Bremstraat in Wezep. Daar is men tussen 7.00 uur en 17.45 uur met behulp van een ladder via het slaapkamerraam op de eerste verdieping binnengekomen. De ladder kwam mogelijk uit de tuin van een woning aan de Ericastraat in Wezep. Bij de inbraak werd onder andere geld buitgemaakt.