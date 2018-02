Een probleem van zes meter na een week lang feesten

BEEK-UBBERGEN - Iedereen die altijd al een echte praalwagen uit een carnavalsoptocht heeft gewild, kan nu zijn slag slaan. Op verkoopsites staan er namelijk tientallen te koop.

Ze worden gekocht door verenigingen die op zoek zijn naar een wagen voor carnaval 2019. En worden verkocht door verenigingen die de pech hebben dat ze hun praalwagen nergens kunnen stallen. De Cavalieren uit Beek bijvoorbeeld zitten na een week vol leut met een zes meter lang probleem.

'Hooguit een paar dagen en dan moet hij hier weer weg,' zegt Joost ten Westeneind van De Cavalieren, 'De boer moet ook weer aan de gang, en zo'n ding staat toch alleen maar in de weg op het erf.' Dus moet de carnavalsvereniging een andere plek zoeken.

En wat als ze geen andere plek vinden? 'Dan hebben we een probleem, dan kunnen we nergens heen.' Voor De Cavalieren is dat al langer een probleem. Zeven jaar geleden hebben ze deze wagen voor veel geld gekocht. 'Een paar duizend euro ben je zeker wel kwijt.' Ze kochten de wagen, omdat ze geen mogelijkheid hadden om ergens een eigen wagen te kunnen bouwen.

Geen tijd

De Buurtzuupers is een carnavalsvereniging uit Klarenbeek. Ze hebben hun praalwagen in het acht kilometer verder gelegen Beekbergen in een oude vochtige loods even kunnen parkeren. Ze hebben hun wagen gekocht, omdat veel jonge leden wel carnaval willen vieren, maar minder zin hebben in het bouwen van een praalwagen.

'Sommigen hebben geen tijd daarvoor. Ja dan houdt het op', vertelt Mark Bruinewoud van De Buurtzuupers. 'Sommige mensen krijgen kinderen, en dus minder tijd, dan moet je keuzes maken.' De Buurtzuupers hebben hun wagen op Marktplaats gezet. De advertentie is al meer dan 800 keer bekeken. Mark Bruinewoud: 'Ik heb liever dat er maar drie die gezien hebben en dat er een koper tussen zit. Dat is beter.' Met het verdiende geld willen De Buurtzuupers eind dit jaar weer een praalwagen kopen.