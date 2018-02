Deel dit artikel:











Hennepkwekerij gevonden: vier aanhoudingen Foto: Roland Heitink

DOETINCHEM - In een pand aan de Roerstraat in Doetinchem is vrijdagmorgen een hennepkwekerij ontdekt. Er zijn vier mensen aangehouden.

Ter ondersteuning van agenten op de grond hing een politiehelikopter boven het pand. Volgens een agent gaat het om zo'n 1000 planten.