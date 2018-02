Tientallen Vikingen 'veroveren' Zutphen

Na 1100 jaar afwezigheid zijn ze weer terug in Nederland. Niet op rooftocht, maar om bezoekers van het museum te vertellen over Vikingen. Behalve dat ze vertellen over hun leven als Viking, houden de mannen en vrouwen ook gevechten, om te laten zien hoe het er in die tijd aan toe ging.

Zwaarden en baarden

Wat meteen opvalt is het wapengekletter en de woeste baarden van veel mannen, maar ook de dames weten zich kranig te weren met hun zwaarden op het 'slagveld'. Langs de kant staan dagjesmensen met hun kinderen te kijken. 'Ik vind het leuk als ze in het zand vallen, maar het is niet eng', zegt een van de jonge bezoekers. Nadat een Viking wat minder zachtzinnig op de grond wordt geduwd, klinkt er een bulderend gelach van de winnende partij.

(de tekst loopt door onder de video)

Gezellige vikingen

'Niet alleen het vechten van de Vikingen is belangrijk om te laten zien', vindt 'Viking' Gwyndion Zomer. Hij spreekt vol passie over de geschiedenis en alle gebruiken uit de vroege middeleeuwen. 'Zutphen is een mooie nederzetting, alleen jammer dat ze geen handel willen drijven met ons.'

Ruim 1100 jaar geleden volgde er een bloedige plunderpartij, waar in 1997 de macabere en zeldzame getuigen van zijn gevonden in de grond. Diverse verbrande huizen, hutten en vele schedels en onderpoten van de geslachte veestapel lagen eeuwenlang begraven. 'Eigenlijk ben ik een Frank en draag ik de naam Saxger wat 'zwaardspeer' betekent en moet ik Zutphen beschermen. Maar nu reis ik mee met deze gezellige Vikingen.' Het is duidelijk, Gwyndion is een fanatiek lid van deze zogenaamde re-enactmentgroep.

[Tweet:https://twitter.com/ErveEme/status/962617217786548224?ref_src=twcamp%5Eshare%7Ctwsrc%5Em5%7Ctwgr%5Eemail%7Ctwcon%5E7046%7Ctwterm%5E1]

Bloeiende handel

Er wordt ook handel gedreven in de nederzetting. Zo kunnen bezoekers schapenvellen, kettingen en andere voorwerpen kopen uit de Vikingentijd. 'Het is geweldig om te zien dat er zoveel belangstelling is voor de Vikingen. Vaak denkt men bij geschiedenis aan de VOC-tijd en de Gouden Eeuw. Maar in de vroege middeleeuwen hadden we ook al een gouden eeuw in Nederland.'