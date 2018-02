20 schadeclaims na laagvliegende helikopters

DREMPT - Defensie heeft inmiddels twintig schadeclaims binnengekregen naar aanleiding van de helikopteroefeningen in de Achterhoek.

Het zou onder meer gaan om boeren van wie het vee door de schrik gewond is geraakt of door stress minder melk produceert. Defensie is momenteel bezig met de oefening HWIC/TAC NL2018, een tactische training. Daarbij vliegen gevechtshelikopters laag over. Na klachten heeft Defensie in overleg met LTO besloten om te proberen zo veel mogelijk uit buurt te blijven van stallen.

Boeren die schade melden, krijgen bezoek van een schadecommissaris en een deskundige. Woordvoerder Henk Jolink van landbouw- en tuinbouw organisatie LTO roept getroffen boeren die zich nog niet gemeld hebben op om zo spoedig mogelijk schade te melden via de website van Defensie.

