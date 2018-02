Blessure Thijmen Kupers: geen zevende titel op rij

Thijmen Kupers pakt in 2016 de nationale titel op de 800 meter. Foto: ANP

ARNHEM - Atleet Thijmen Kupers uit Lengel kan de zevende indoortitel op rij op de 800 meter vergeten. Een blessure gooit roet in het eten. Geen NK betekent ook geen WK.

De NK indoor is 17 en 18 februari in Apeldoorn. 'Dat ik daar mijn titel niet kan verdedigen, valt me ze zwaar. Maar dat hoort nou eenmaal bij sport', zegt Kupers op Instagram. Wat hij precies mankeert, zette hij er niet bij.

Kupers (26) zegt dat hij volgend jaar weer van de partij hoopt te zijn.