Griep zorgt voor overvolle ziekenhuizen; operaties afgezegd

APELDOORN - De Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen zijn op dit moment overvol door het aanhoudende griepvirus. Nagenoeg elk bed is bezet.

'We werken met man en macht aan het opvangen van de aanhoudende patiëntenstroom', zegt woordvoerder Carla Icking. Ze spreekt van een 'uitzonderlijke situatie'.

Operaties afgezegd

Er is extra personeel opgeroepen. Enkele niet-levensbedreigende operaties zijn afgezegd om bedden vrij te maken.

Gelre betreurt dit zeer, zegt de woordvoerster. 'Voor de patiënten in kwestie is het bijzonder vervelend. Zij stellen zich in op een ingreep die plotseling wordt afgeblazen. Maar we kunnen niet anders. Ook de ziekenhuizen in de regio liggen vol. We moeten voorrang geven aan patiënten die acute zorg nodig hebben.'

Het gaat vooral om kwetsbare ouderen, zegt de woordvoerster:

Nog anderhalve week

Gelre verwacht dat de druk op de bedden nog zeker anderhalve week aanhoudt. Als de patiëntenstroom nog sterker toeneemt, zullen meer operaties moeten worden afgezegd.

'We kunnen het aan'

In het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen is het drukker dan anders, vertelt een woordvoerster. 'Maar we kunnen het aan. Er zijn geen extra maatregelen.'

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel ziet ook een extra stroom patiënten. 'Vaak ouderen', vertelt een woordvoerster. 'Die stroom houdt ook aan. En elke afdeling heeft last van zieke medewerkers. Maar we kunnen het managen.'

Een woordvoerster van het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem wen Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk meldt dat het 'erg druk en erg vol' is. 'Maar gelukkig hebben we geen opnamestop hoeven af te kondigen.'

'Ook hier is het passen en meten', zegt een woordvoerster van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. 'Er is een extra toeloop van patiënten met griepklachten en er zijn medewerkers die ziek zijn. Maar tot nu toe is het allemaal goed gegaan.'