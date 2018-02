Primeur: wandelbuis onder spoor

ALMEN - Een wandelbuis gaat waarschijnlijk de onbewaakte spoorwegovergang bij de Hulzerdijk in Almen (gemeente Lochem) vervangen. Volgens spoorbeheerder ProRail gaat het om een primeur.

De wandelbuis heeft een doorsnee van 2,30 meter en kost de helft van een 'normale' voetgangerstunnel. 'Een enorme reductie van de kosten. En zeker in een wandelgebied is het een mooie extra in het arsenaal. Er is geen afsluiting nodig', legt een woordvoerder van ProRail uit.

In Nederland zijn ruim 120 onbewaakte overwegen die eruit gaan of worden beveiligd door een alternatieve route of een tunnel. Dat moet binnen drie jaar gebeurd zijn.

Acht onbewaakte overwegen bij Lochem

Rond Lochem zijn er acht onbewaakte overwegen. De helft wordt gesloten, twee krijgen beveiliging, bij een komt een omleidingsweg en de laatste dus een wandelbuis.

B&W van Lochem gaan de provincie en de gemeenteraad geld vragen voor de wandelbuis en de bewaakte overgang.