Gewonde achtergelaten na aanrijding in Drempt Foto: REGIO8 (archief)

DREMPT - Een slachtoffer van een aanrijding is donderdagavond in Drempt in hulpeloze toestand achtergelaten. De politie is op zoek naar de betrokken automobilist.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

De aanrijding vond tussen 22.45 uur en 23.15 uur plaats op de Kerkstraat. Volgens de politie is de persoon aangereden door een auto, maar is de bestuurder ervan doorgereden. Over de toestand van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.



De politie vraagt mensen contact op te nemen als ze meer informatie hebben.