Deel dit artikel:











Wielrenner Jesper Asselman uit Huissen breekt enkel Foto: Twitter Team Roompot-Nederlandse Loterij

ARANJUEZ - Jesper Asselman uit Huissen heeft donderdag in de tweede etappe van de Ruta del Sol in Spanje zijn enkel gebroken. Hoelang de wielrenner van Team Roompot-Nederlandse Loterij uit de roulatie is, is niet bekend.

Asselman liep de breuk op bij een valpartij tijdens de etappe. De 27-jarige renner werd na de val onderzocht. Tijdens het onderzoek bleek dat hij zijn enkel had gebroken. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl